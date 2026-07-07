Pulsano celebra la Madonna del Carmine | tre giorni di fede musica e tradizione

Da tarantinitime.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pulsano si stanno svolgendo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, dal 14 al 16 luglio. L’evento dura tre giorni e comprende momenti di fede, musica e tradizione, coinvolgendo numerosi partecipanti. Le celebrazioni prevedono processioni e riti religiosi, accompagnati da attività culturali e musicali che animano le strade della città. La comunità si riunisce per onorare la ricorrenza religiosa con diverse iniziative.

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Tarantini Time Quotidiano Pulsano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’anno con i Solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, in programma dal 14 al 16 luglio. Una ricorrenza che unisce la devozione religiosa a un ricco calendario di eventi musicali, culturali e di spettacolo, organizzato dalla Venerabile Arciconfraternita del Purgatorio, istituzione fondata nel 1687 e oggi guidata dal priore Giovanni Dimaggio. Ad aprire il programma civile sarà, martedì 14 luglio alle 22 in Piazza Castello, il concerto di Antonio Castrignanò & Taranta Sound, promosso da Programma Sviluppo. L’artista salentino porterà a Pulsano il suo spettacolo che fonde la tradizione della pizzica con sonorità moderne, inaugurando una tre giorni che punta a richiamare residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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