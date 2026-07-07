Pulsano celebra la Madonna del Carmine | tre giorni di fede musica e tradizione

Notizia in breve

A Pulsano si stanno svolgendo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, dal 14 al 16 luglio. L’evento dura tre giorni e comprende momenti di fede, musica e tradizione, coinvolgendo numerosi partecipanti. Le celebrazioni prevedono processioni e riti religiosi, accompagnati da attività culturali e musicali che animano le strade della città. La comunità si riunisce per onorare la ricorrenza religiosa con diverse iniziative.