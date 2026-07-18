m5s contro m5s sul ddl caccia

Il leader del Movimento 5 Stelle ha presentato un milione di emendamenti al disegno di legge sulla caccia, cercando di bloccare la riforma. Le Regioni con amministrazioni pentastellate, invece, si sono espresse a favore della proposta. La differenza di posizione tra il leader e le amministrazioni regionali riguarda la regolamentazione dell’attività venatoria e le modifiche previste. La discussione si svolge in Parlamento, senza che siano state ancora adottate decisioni definitive.

Conte presenta 1 milione di emendamenti (quanti alberi saranno abbattuti?) per frenare la riforma dell’attività venatoria, ma le Regioni guidate dai pentastellati sono favorevoli. Un milione di emendamenti per bloccare la riforma della legge sulla caccia. È questa la strategia scelta dal Movimento 5 Stelle alla Camera, con un’azione di ostruzionismo senza precedenti contro un provvedimento che i pentastellati definiscono «una norma che mette in pericolo il patrimonio naturale del nostro Paese». L’obiettivo dichiarato è rallentare o impedire l’approvazione del testo licenziato dal Senato. Ma proprio questa scelta apre un interrogativo... 🔗 Leggi su Laverita.info

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