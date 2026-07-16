Ddl caccia M5S deposita un milione di emendamenti contro la riforma | ‘Nessuna valida ragione per approvarla’

Da ildifforme.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Movimento 5 Stelle ha depositato oltre un milione di emendamenti contro il Ddl sulla caccia, sostenendo che non ci siano motivi validi per approvarlo. Insieme alle associazioni animaliste e ambientaliste, il partito ha avviato una vasta iniziativa parlamentare per opporsi alla riforma, con l’obiettivo di tutelare biodiversità, animali e la Costituzione. Questa mossa rappresenta una delle più grandi campagne di emendamenti degli ultimi anni.

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Il M5S, insieme alle principali associazioni animaliste e ambientaliste, lanciano una maxi offensiva parlamentare contro il Ddl caccia: "Difendiamo biodiversità, animali e Costituzione" IlMovimento 5 Stellepassa all’attacco contro ilDdl cacciacon una delle più imponenti iniziative parlamentari degli ultimi anni. I pentastellati hanno infatti annunciato il deposito diun milione di emendamential provvedimento, già approvato dal Senato e ora all’esame della Commissione Agricoltura della Camera, con l’obiettivo dichiarato di rallentarne l’iter e impedirne l’approvazione definitiva. Per il Movimento 5 Stelle il nuovo disegno di legge non rappresenta una semplice revisione della normativa sulla caccia, ma unprovvedimento destinato a compromettere il patrimonio naturalistico italiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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