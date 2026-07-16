Ddl caccia M5S deposita un milione di emendamenti contro la riforma | ‘Nessuna valida ragione per approvarla’

Notizia in breve

Il Movimento 5 Stelle ha depositato oltre un milione di emendamenti contro il Ddl sulla caccia, sostenendo che non ci siano motivi validi per approvarlo. Insieme alle associazioni animaliste e ambientaliste, il partito ha avviato una vasta iniziativa parlamentare per opporsi alla riforma, con l’obiettivo di tutelare biodiversità, animali e la Costituzione. Questa mossa rappresenta una delle più grandi campagne di emendamenti degli ultimi anni.