L’ex calciatore del Napoli ha annunciato la morte della figlia, Martina, di quasi trent’anni, dopo una lunga malattia. Il club ha inviato un messaggio di cordoglio per la perdita. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club, senza ulteriori dettagli sulla causa della morte o sulle circostanze. La famiglia dell’ex calciatore sta ricevendo supporto, e il club ha espresso vicinanza in questo momento di lutto.

Giovanni Francini perde la figlia Martina a quasi trent’anni dopo una lunga malattia. L’ex difensore azzurro, protagonista della storia del Napoli accanto a Maradona, affronta il dolore più grande. Francini e il dramma di una famiglia: la scomparsa di Martina. Martina Francini si è spenta ieri dopo anni di battaglia contro una grave patologia. La ragazza ha trascorso l’adolescenza e la giovinezza accanto al padre, condividendo momenti di speranza e fasi difficili, sempre cercando cure più efficaci per combattere il male. Un vuoto che lascia distrutto l’ex terzino napoletano, uomo noto negli ambienti calcistici della città per il suo carattere equilibrato e la sua disponibilità, sia dentro che fuori dal campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Lutto tremendo per l’ex Napoli: messaggio di cordoglio commovente del club

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