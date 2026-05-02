Il mondo dello sport piange Alex Zanardi | il messaggio di cordoglio del Napoli e di De Laurentiis
Il mondo dello sport italiano si trova a ricordare Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione olimpico di paraciclismo, deceduto all'età di 59 anni. Dopo un grave incidente, Zanardi aveva subito numerosi interventi e lunghe degenze, e la sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di diverse realtà sportive. Tra queste, il Napoli ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio ufficiale.
Lo sport italiano piange Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 ed ex campione olimpico di paraciclismo, si è spento all'età di 59 anni. Dopo aver corso con Jordan, Minardi, Lotus e Williams in Formula 1, l'atleta bolognese fu vittima di un gravissimo incidente nel settembre 2001 durante una gara.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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