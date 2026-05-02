Il mondo dello sport piange Alex Zanardi | il messaggio di cordoglio del Napoli e di De Laurentiis

Il mondo dello sport italiano si trova a ricordare Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione olimpico di paraciclismo, deceduto all'età di 59 anni. Dopo un grave incidente, Zanardi aveva subito numerosi interventi e lunghe degenze, e la sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di diverse realtà sportive. Tra queste, il Napoli ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio ufficiale.