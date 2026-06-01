Lutto nel mondo del calcio il Napoli si unisce al cordoglio | commovente messaggio social

Marios Oikonomou, ex calciatore greco, è deceduto dopo aver subito gravi ferite in un incidente motociclistico avvenuto a maggio. Dopo settimane di ricovero ospedaliero, non è riuscito a sopravvivere. Il mondo del calcio, incluso il squadra di club e i tifosi, ha espresso il proprio cordoglio attraverso messaggi sui social.

Marios Oikonomou non ha superato le ferite riportate nell’incidente motociclistico di maggio. L’ex difensore greco, che ha costruito la sua carriera nel calcio italiano, si è spento dopo settimane di ricovero ospedaliero. La scomparsa di Oikonomou rappresenta una perdita significativa per il calcio italiano, dove il giocatore ha indossato le maglie di diversi club storici della Serie A. Cagliari, Bologna e Sampdoria lo hanno ospitato durante una carriera che lo ha reso noto nel nostro campionato. Napoli: il messaggio ufficiale di De Laurentiis. Il club azzurro ha scelto di manifestare vicinanza alla famiglia attraverso una dichiarazione ufficiale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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