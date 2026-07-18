lutto la vicinanza a baldini

L'Empoli Fc ha espresso le proprie condoglianze per la morte di un membro della famiglia Baldini, rivolgendosi a Silvio, alla compagna Paola e ai figli Mattia e Niccolò. La società ha manifestato solidarietà in un momento di lutto.

"A Silvio, alla compagna Paola, ai figli Mattia e Niccolò e a tutta la famiglia Baldini vanno le più sentite condoglianze dell’Empoli Fc in questo momento di grande dolore". Con questo post sui propri canali social anche il club azzurro ha voluto dimostrare tutta la propria vicinanza a Silvio Baldini (nella foto), dopo la perdita della figlia Valentina, spentasi a soli 30 anni a causa di una grave malattia che la affliggeva fin dalla nascita. Riabbracciato al Castellani lo scorso marzo, in occasione della vittoria per 4-0 dell’Italia Under 21 sulla Macedonia del Nord nelle qualificazioni all’Europeo 2027 di categoria, tutto l’ambiente azzurro non ha mai dimenticato il tecnico di Carrara e i suoi cinque anni sulla panchina dell’Empoli, dove con il suo calcio propositivo e coraggioso ha fatto divertire tutti i tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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GRAVISSIMO LUTTO PER CT DELL'ITALIA SILVIO BALDINI: È MORTA LA FIGLIA VALENTINA A SOLI 30 ANNI

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