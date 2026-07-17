Il ct ad interim della nazionale italiana ha perso la figlia di 30 anni. La notizia è stata annunciata il 17 luglio. La ragazza è deceduta in data recente, senza ulteriori dettagli sulle cause. La famiglia e i colleghi sono stati informati del lutto. La notizia ha suscitato grande cordoglio nel mondo del calcio e tra gli appassionati.

Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Grave lutto per il ct ad interim della Nazionale italiana Silvio Baldini che ha perso la figlia Valentina a soli 30 anni. La figlia del tecnico toscano era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio -ha raccontato Baldini-. Mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità". Baldini è stata raggiunto da diverse manifestazioni di vicinanza da parte di tutto il mondo dello sport italiano e tra queste quella del Perugia, ex squadra del tecnico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grave lutto per Silvio Baldini, muore a 30 anni la figlia Valentina

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