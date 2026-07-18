L’uscita anticipata per mancanza di sostegno è discriminazione la Cassazione dà ragione a una famiglia | Il docente di sostegno non è un badante non si può limitare il diritto alla piena frequenza
Una famiglia ha vinto in Cassazione contro un insegnante di sostegno che aveva fatto uscire un bambino dalla scuola dell'infanzia prima del suono della campanella. La Corte ha stabilito che l’uscita anticipata per mancanza di sostegno costituisce discriminazione, sottolineando che il docente non è un badante e il diritto alla piena frequenza deve essere garantito. La scuola chiude alle 16, ma il bambino era stato fatto uscire un’ora e mezza prima.
La campanella delle 16 segna la fine della giornata per tutti i bambini della scuola dell'infanzia. Per lui, invece, la lezione terminava già un'ora e mezza prima. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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