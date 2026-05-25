Conferma docente sostegno fa venir meno il diritto di graduatoria Lettera

Un docente precario specializzato nel sostegno ha inviato una lettera in cui si afferma che la conferma come docente di sostegno comporta la perdita del diritto di partecipare alla graduatoria. Il docente, con otto anni di esperienza su sostegno e abilitazione in musica, ha sottolineato che la sua posizione cambia con la conferma, che secondo lui, impedisce di rimanere in graduatoria. La comunicazione riguarda la situazione di un insegnante nel suo settimo ciclo di servizio.

inviata da Prof. Angelo Mastrangelo – ANGELO MASTRANGELO docente (precario) specializzato (in Italia) su Sostegno dal 2023 (7ciclo) e abilitato su Musica AM30 con all’attivo 8 anni di servizio su SOSTEGNO ADMM. Ecco ciò che capiterà, sicuramente non soltanto a me, quest’anno durante la fase di nomina degli incarichi su sostegno al 30 giugno. La questione riguarda i docenti che come me, sono tra le prime posizioni della graduatoria GPS ADMM 1 fascia a pieno titolo, che insegnano in una classe TERZA e quindi non avranno possibilità di continuità didattica richiesta dalle famiglie. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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