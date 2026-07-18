Cassazione far uscire prima da scuola un alunno disabile per carenza di sostegno è una discriminazione

Notizia in breve

La Cassazione ha stabilito che far uscire prima da scuola un alunno disabile a causa di insufficienza di sostegno costituisce discriminazione. L’alunno, che avrebbe dovuto rimanere fino alle 16, è stato fatto tornare a casa alle 14,30, senza motivazioni mediche o scelte familiari, ma per carenza di assistenza e ore di sostegno insufficienti. La decisione riguarda il rispetto dei diritti degli studenti con disabilità e la tutela contro pratiche discriminatorie.