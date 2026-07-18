Cassazione far uscire prima da scuola un alunno disabile per carenza di sostegno è una discriminazione
La Cassazione ha stabilito che far uscire prima da scuola un alunno disabile a causa di insufficienza di sostegno costituisce discriminazione. L’alunno, che avrebbe dovuto rimanere fino alle 16, è stato fatto tornare a casa alle 14,30, senza motivazioni mediche o scelte familiari, ma per carenza di assistenza e ore di sostegno insufficienti. La decisione riguarda il rispetto dei diritti degli studenti con disabilità e la tutela contro pratiche discriminatorie.
La normale giornata scolastica terminava alle 16 ma lui alle 14,30 doveva tornare a casa. Non per una scelta della famiglia né per un’indicazione medica, ma perché le ore di sostegno e di assistenza non coprivano l’intero orario scolastico. È accaduto a un bambino con un disturbo dello spettro autistico, iscritto a una scuola dell’infanzia paritaria. Per la Corte di Cassazione, però, una carenza organizzativa non può ricadere sull’alunno con disabilità. Costringerlo a uscire prima degli altri significa privarlo non soltanto di una parte delle attività didattiche, ma anche del tempo trascorso con i compagni, delle occasioni di gioco e di socializzazione. 🔗 Leggi su Open.online
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