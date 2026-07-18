L’Unione dei Comuni rilancia l’app Alert System

Notizia in breve

L’Unione dei Comuni Garfagnana ha riattivato il servizio di allerta telefonica Alert System per la stagione estiva. Il servizio è rivolto a residenti e lavoratori nei Comuni dell’Unione e viene ripristinato in questa fase dell’anno. La piattaforma invia notifiche automatiche tramite telefonate agli iscritti in caso di emergenze o situazioni di rischio. La riattivazione del servizio avviene periodicamente in relazione alla stagione estiva.