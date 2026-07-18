L’Unione dei Comuni rilancia l’app Alert System
L’Unione dei Comuni Garfagnana ha riattivato il servizio di allerta telefonica Alert System per la stagione estiva. Il servizio è rivolto a residenti e lavoratori nei Comuni dell’Unione e viene ripristinato in questa fase dell’anno. La piattaforma invia notifiche automatiche tramite telefonate agli iscritti in caso di emergenze o situazioni di rischio. La riattivazione del servizio avviene periodicamente in relazione alla stagione estiva.
L’Unione Comuni Garfagnana, in occasione della stagione estiva, rilancia il servizio di allerta telefonica Alert System rivolto a tutti coloro che vivono o lavorano nei Comuni facenti parte dell’Ente. L’app permette di ricevere notifiche e comunicazioni utili, accedere a mappe interattive e al sito istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana, nonché accedere ai numeri e alle pagine social da contattare o consultare in caso di bisogno. Un modo per restare aggiornati, ovunque ci si trovi, su eventi in atto o possibili rischi riguardanti il proprio specifico territorio: alluvioni, nevicate, temperature estreme, terremoto, crisi sanitarie, black out, manifestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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