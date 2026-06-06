Autovelox non omologato | Cassazione condanna l’Unione dei Comuni

La Cassazione ha condannato l’Unione dei Comuni per aver utilizzato un autovelox non omologato. La sentenza stabilisce che un verbale di multa è nullo se l’autovelox impiegato non rispetta le specifiche tecniche richieste. L’amministrazione è stata condannata a pagare 2.000 euro di multa. La decisione si basa sulla mancata conformità dell’apparecchio alle norme di omologazione.

Quale differenza tecnica rende nullo un verbale di multa?. Perché l'amministrazione è stata condannata a pagare 2.500 euro?. Come può un autovelox funzionante risultare illegittimo per legge?. Quali rischi corrono i cittadini con gli strumenti non omologati?.? In Breve Verbali da 856 euro e decurtazione di 9 punti per la conducente di Conselice.. Contenzioso iniziato a giugno 2023 dopo sei rilevazioni effettuate in via Sant’Andrea a Lugo.. Condanna dell'Unione dei Comuni per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.. Sentenza di Cassazione crea un precedente giuridico per l'intera provincia di Ravenna.. La Cassazione dà ragione all’automobilista: l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna condannata a pagare 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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