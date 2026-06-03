Monteriggioni e la sicurezza E’ stato attivato Alert System per informare la comunità
Il Comune di Monteriggioni ha attivato l’Alert System, uno strumento di comunicazione della Protezione Civile, per informare la cittadinanza in caso di emergenze, come le allerte meteo. La piattaforma permette di inviare notifiche capillari e tempestive alla popolazione. L’obiettivo è garantire una comunicazione efficace e immediata in situazioni di necessità. Il sistema è stato messo in funzione per migliorare la sicurezza e la gestione delle emergenze sul territorio comunale.
Informare in modo capillare la cittadinanza in situazioni di necessità come emergenze meteo. A Monteriggioni il Comune ha attivato Alert System, strumento di comunicazione della Protezione Civile pensato per informare la comunità. Fondamentale, quindi, spiega il Comune, aderire a un servizio gratuito dalla semplice e rapida iscrizione. Saranno organizzati in proposito alcuni incontri pubblici. Il primo oggi alle 17,30 a Badesse presso il Circolo Sparb in via Palmiro Togliatti. Il secondo venerdì 5 giugno, alle 17.30 a Castellina Scalo all’ex Cinema in via Italia Afferma il sindaco Andrea Frosini (nella foto): "Con Alert System il Comune rafforza il sistema di comunicazione della Protezione Civile con i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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