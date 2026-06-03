Monteriggioni e la sicurezza E’ stato attivato Alert System per informare la comunità

Notizia in breve

Il Comune di Monteriggioni ha attivato l’Alert System, uno strumento di comunicazione della Protezione Civile, per informare la cittadinanza in caso di emergenze, come le allerte meteo. La piattaforma permette di inviare notifiche capillari e tempestive alla popolazione. L’obiettivo è garantire una comunicazione efficace e immediata in situazioni di necessità. Il sistema è stato messo in funzione per migliorare la sicurezza e la gestione delle emergenze sul territorio comunale.