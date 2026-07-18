Da lunedì prossimo, via della Stella sarà riaperta al traffico, segnando il completamento di una fase dei lavori di riqualificazione nel centro storico. Contestualmente, in piazza Mazzini entrerà in vigore una nuova configurazione della viabilità. Questi interventi rappresentano alcune delle ultime modifiche apportate alla viabilità nel quartiere prima dell’inaugurazione ufficiale dei lavori di riqualificazione. La riapertura di via della Stella consentirà un maggiore accesso e circolazione nel centro cittadino.

Piazza Mazzini: al via la nuova viabilità. Da lunedì prossimo sarà infatti riaperta al traffico Via Stella, uno degli ultimi tasselli prima della inaugurazione dei lavori che hanno cambiato la fisionomia del centro storico. Il Comune ha emanato un’ordinanza che regola il traffico che sarà consentito solo ai veicoli con peso massimo fino a 3.5 tonnellate. Da Via Stella i mezzi potranno dirigersi a senso unico in direzione Niccone o via Garibaldi o, procedendo dritto, in direzione di via Spoletini passando davanti al palazzo Reggiani. Vietato l’accesso in Piazza Matteotti, dove sarà ripristinato il divieto di transito e di parcheggio se non per le operazioni di carico e scarico merci dalle 8 alle 10 (con eccezione per i giorni di mercoledì, sabato e domenica) e dalle 15 alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lunedì via della Stella riaprirà al traffico

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