A26 lo svincolo di Meina chiude al traffico nella notte di lunedì 25 maggio

Nella notte di lunedì 25 maggio, lo svincolo di Meina sull’autostrada A26 sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per permettere interventi tecnici sulla rete autostradale. Sono previste limitazioni temporanee al traffico lungo la tratta interessata, che coinvolgono anche altre parti dell’autostrada tra Genova Voltri e Gravellona Toce. Le autorità hanno comunicato che le restrizioni saranno in vigore durante la notte, senza indicare una durata specifica.

Sulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sono in programma alcune limitazioni temporanee al traffico per consentire lo svolgimento di interventi tecnici sulla rete.Svincolo di Meina chiuso per chi proviene da GenovaIl provvedimento principale riguarda lo svincolo di Meina, che rimarrà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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