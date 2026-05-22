Da lunedì piazza Brà sarà chiusa al traffico privato | chi potrà accedervi e quando
Da lunedì, piazza Brà sarà interdetta al traffico privato nel tratto davanti alla Gran Guardia. L'accesso sarà consentito esclusivamente a mezzi di trasporto pubblico, taxi e veicoli autorizzati. La chiusura riguarda la circolazione di veicoli privati in questa zona, mentre gli altri mezzi potranno accedere come previsto. La decisione riguarda solo questa porzione di piazza e entrerà in vigore a partire dalla data indicata. Nessun altro veicolo potrà transitare nel tratto interessato.
Stop ai veicoli privati nel tratto davanti alla Gran Guardia, accesso garantito a trasporto pubblico, taxi e mezzi autorizzati. Il cuore di Verona sta per cambiare volto. A partire da lunedì 25 maggio infatti piazza Brà verrà chiusa al traffico veicolare privato, nel tratto che va dai Portoni. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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