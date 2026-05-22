Da lunedì piazza Brà sarà chiusa al traffico privato | chi potrà accedervi e quando

Da lunedì, piazza Brà sarà interdetta al traffico privato nel tratto davanti alla Gran Guardia. L'accesso sarà consentito esclusivamente a mezzi di trasporto pubblico, taxi e veicoli autorizzati. La chiusura riguarda la circolazione di veicoli privati in questa zona, mentre gli altri mezzi potranno accedere come previsto. La decisione riguarda solo questa porzione di piazza e entrerà in vigore a partire dalla data indicata. Nessun altro veicolo potrà transitare nel tratto interessato.

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Stop ai veicoli privati nel tratto davanti alla Gran Guardia, accesso garantito a trasporto pubblico, taxi e mezzi autorizzati. Il cuore di Verona sta per cambiare volto. A partire da lunedì 25 maggio infatti piazza Brà verrà chiusa al traffico veicolare privato, nel tratto che va dai Portoni. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AM AJUNS ÎN RAI, pe DRUMUL spat în stâncile de calcar din Bali. | Indonezia 2026 Sullo stesso argomento Elenchi regionali per il ruolo 2026, chi non potrà accederviIl mondo della scuola si appresta a vivere una svolta significativa con l'introduzione degli Elenchi regionali finalizzati alle immissioni in ruolo. Sabato 9 maggio via Pasquali sarà parzialmente chiusa al trafficoTempo di lettura: < 1 minutoSabato 9 maggio, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, via Pasquali sarà interdetta al traffico veicolare e pedonale e alla... Stop alle auto private in piazza Bra davanti alla Gran Guardia: chi potrà circolare e chi noDal 25 maggio piazza Bra sarà libera dalle auto: scatta infatti lo stop ai veicoli privati nel tratto davanti alla Gran Guardia. veronaoggi.it