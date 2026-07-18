Il presidente della FIFA ha dichiarato che il Mondiale ha superato tutte le aspettative. Durante un evento con l'ex presidente degli Stati Uniti, ha affermato che, sebbene Trump non abbia bisogno di complimenti, senza il suo contributo questo torneo non avrebbe avuto lo stesso successo. Infantino ha anche detto che il torneo ha raggiunto risultati notevoli, sottolineando l'importanza del supporto ricevuto. La dichiarazione è stata fatta in presenza di Trump, senza ulteriori dettagli sul contesto.

“Questa Coppa del Mondo ha superato tutte le aspettative “. Parlando al fianco di Donald Trump, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha elogiato il successo della Coppa del Mondo di quest’anno nel corso di un evento alla Trump Tower di New York (dove ormai Infantino ha il suo ufficio personale), affermando che l’America ha “ accolto il mondo ” per il torneo. È solo l’ultima delle tante sviolinate che il presidente Fifa ha fatto nell’ultimo mese al presidente degli Usa. Un omaggio continuo anche nei mesi scorsi, ma i complimenti e gli apprezzamenti si sono moltiplicati durante il mese in cui sta andando in scena il Mondiale tra Usa, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilfattoquotidiano.it - L’ultima sviolinata di Infantino a Trump: “Non ha bisogno di complimenti, ma senza di lei questo Mondiale non avrebbe avuto un successo simile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Iran ha risposto all’ultima proposta di Trump, avrebbe accettato un congelamento di lunga durata del programma nucleareL’Iran ha comunicato di aver risposto all’ultima proposta avanzata dagli Stati Uniti, affermando di aver accettato un congelamento di lunga durata...

Trump difende Balogun e parla con Infantino: ‘Il rosso era assurdo, senza di lui il Mondiale sarebbe stato falsato’Dopo l’espulsione di un attaccante americano durante una partita del Mondiale, l’ex presidente ha dichiarato di aver parlato con il presidente della...

Tutti contro Infantino, pioggia di fischi durante Francia-Spagna e poltrona a rischio: la mossa disperata del presidente FIFAInfantino ha visto il suo apprezzamento crollare a picco durante il Mondiale 2026, sia tifosi che UEFA gli vanno contro, ma lui ha un piano per tenersi la FIFA ... sport.virgilio.it

Amicizie con i grandi della terra e polemiche. Infantino, lo svizzero di Calabria che ha arroventato i Mondiali di calcioIl presidente della Fifa, originario di Reggio, nell’occhio del ciclone dopo il caso Balogun, l’ultimo episodio di una carriera molto discussa ... corrieredellacalabria.it