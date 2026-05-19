L’Iran ha risposto all’ultima proposta di Trump avrebbe accettato un congelamento di lunga durata del programma nucleare

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran ha comunicato di aver risposto all’ultima proposta avanzata dagli Stati Uniti, affermando di aver accettato un congelamento di lunga durata del proprio programma nucleare. La notizia è stata diffusa dal ministero degli Affari Esteri del paese, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le tempistiche dell’accordo proposto. La risposta iraniana arriva dopo settimane di negoziati e discussioni tra le due parti, senza indicare ancora eventuali passi successivi.

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L’Iran ha risposto all’ultima proposta statunitense: lo comunica il ministero degli Affari Esteri iraniano. Secondo quanto trapelato da fonti citate da Al-Arabiya, l’Iran avrebbe chiesto una tregua prolungata e graduale, accompagnata da una formulazione politica che consenta alla leadership iraniana di preservare la propria immagine interna, evitando di apparire costretta alla resa. Tra le richieste figurerebbe anche una riapertura progressiva e sicura dello Stretto di Hormuz – passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio – con Oman e Pakistan nel ruolo di garanti in caso di attriti. Un elemento rilevante perché separerebbe la sicurezza della rotta marittima dalla questione nucleare, riducendo il rischio di nuove escalation energetiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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