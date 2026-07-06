Dopo l’espulsione di un attaccante americano durante una partita del Mondiale, l’ex presidente ha dichiarato di aver parlato con il presidente della FIFA. Ha affermato di aver chiesto una revisione del cartellino rosso, definendo l’episodio “assurdo”. Trump ha anche detto di aver espresso che senza l’attaccante, il torneo sarebbe stato falsato. La conversazione con Infantino si sarebbe concentrata su questa richiesta di revisione, senza ulteriori dettagli forniti.

Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino dopo l’espulsione dell’attaccante americano Balogun: “Ho chiesto solo una revisione, non ho detto alla Fifa cosa fare” Il presidente americanoDonald Trumptorna a far discutere, questa volta per le suedichiarazioni sul Mondialee sul caso che ha coinvolto l’attaccante della nazionale statunitenseFolarin Balogun. Il presidente americano ha difeso la decisione della Fifa disospendere la squalificainflitta al giocatore dopo l’espulsione rimediata nei sedicesimi di finale contro laBosnia, permettendogli così di essere in campo nella sfida degli ottavi contro ilBelgio. Trump ha confermato di aver parlato direttamente con il presidente della Fifa,Gianni Infantino,spiegando però di non aver esercitato alcuna pressione sull’organismo calcistico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Trump difende Balogun e parla con Infantino: ‘Il rosso era assurdo, senza di lui il Mondiale sarebbe stato falsato’

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