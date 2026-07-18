L’ultima mossa | Piazza Aspromonte Ignorato il vincolo

Da ilgiorno.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 1925, i fratelli Ingegnoli, famosi florovivaisti milanesi, donarono al Comune di Milano piazza Aspromonte con un vincolo di destinazione a verde pubblico. Recentemente, si è verificato un tentativo di rimuovere o ignorare questo vincolo, senza che siano stati ancora definiti i dettagli legali o le conseguenze di questa azione. La questione riguarda ora la tutela dell’area e il rispetto degli accordi originali.

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Correva l’anno 1925 quando i fratelli Ingegnoli, storica famiglia di florovivaisti milanesi, donarono al Comune di Milano piazza Aspromonte "con vincolo di destinazione a verde pubblico". Quasi un secolo dopo, nel 2008, "la Regione Lombardia ha completato l’iter, iniziato nel 1990, di definizione dei criteri di gestione dei vincoli di alcune piazze della zona 3 di Milano, tra cui piazza Aspromonte, resi obbligatori dal Codice Urbani". La conclusione: "I criteri approvati richiedono che gli interventi di manutenzione rispettino i criteri salienti del disegno architettonico della piazza, valutando con attenzione l’eventuale introduzione di nuovi elementi o manufatti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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