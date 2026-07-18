L’ultima mossa | Piazza Aspromonte Ignorato il vincolo

Notizia in breve

Nel 1925, i fratelli Ingegnoli, famosi florovivaisti milanesi, donarono al Comune di Milano piazza Aspromonte con un vincolo di destinazione a verde pubblico. Recentemente, si è verificato un tentativo di rimuovere o ignorare questo vincolo, senza che siano stati ancora definiti i dettagli legali o le conseguenze di questa azione. La questione riguarda ora la tutela dell’area e il rispetto degli accordi originali.