L’ultima mossa di Dybala e gli altri rinnovi | il punto sulla Roma

La Roma continua a lavorare sul fronte delle trattative contrattuali, con attenzione particolare ai rinnovi dei giocatori in scadenza. Tra le novità recenti, l’annuncio di un nuovo accordo tra il club e un attaccante che resterà in giallorosso almeno per un’altra stagione. Contestualmente, si registra l’interesse del club nel trattenere altri elementi chiave, mentre alcune trattative sono ancora in fase di definizione. La squadra si prepara anche agli impegni sul campo, con la preparazione per le prossime partite.

Il club giallorosso si divide tra campo e calciomercato, le ultime sui contratti in scadenza In attesa di altri annunci riguardanti il nuovo direttore sportivo e alcuni rinnovi contrattuali, la Roma ieri ha finalmente conosciuto la data e l’orario ufficiale del derby contro la Lazio (domenica alle 12). Mentre la squadra è impegnata a preparare una delle stracittadine più importanti degli ultimi anni, la proprietà americana continua a lavorare per il futuro dirigenziale e tecnico del club. (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno dei temi caldi resta, ovviamente, il casting per il nuovo direttore sportivo, ma anche il capitolo rinnovi ha una sua rilevanza, non foss’altro perché la data del 30 giugno è sempre più vicina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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