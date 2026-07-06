Il presidente serbo ha annunciato che potrebbe dimettersi entro poche settimane. È in carica dal 2017 e il suo secondo mandato scadrà a marzo. La notizia ha portato a una chiamata alle urne nel paese. La decisione arriva in un momento di tensioni politiche e di possibili cambiamenti istituzionali. La data precisa delle elezioni non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Cosa accadrà in Serbia dopo l’annuncio a sorpresa del presidente Aleksandar Vu?i?, secondo cui potrebbe dimettersi entro poche settimane? In carica dal 2017, è al suo secondo e ultimo mandato, che scade nel marzo. Per cui di qui alla fine dell’estate potrebbero essere convocate le elezioni anticipate, e così provare a fermare l’emorragia di consensi che nell’ultimo anno ha portato centinaia di migliaia di manifestanti a scagliarsi contro il governo. L’ultima occasione di protesta, in ordine di tempo, c’è stata due settimane fa quando a Novi Sad, nel nord della Serbia, è stata commemorata la morte di 16 persone avvenuta nel 2024 a seguito del crollo di una tettoia in una stazione ferroviaria: da quella piazza è giunta una nuova richiesta di urne anticipate. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’ultima mossa di Vucic per evitare il crack. Serbia al voto

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