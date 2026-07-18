Un film di Nolan ispirato all’Odissea ha suscitato reazioni contrastanti. Prima dell’uscita, le opinioni si sono divise tra chi lo considerava fedele al testo originale e chi lo criticava per scelte artistiche. La pellicola propone un’interpretazione moderna e visivamente spettacolare dell’epopea, ma ha anche generato discussioni sulla sua fedeltà alla narrazione classica. La discussione si concentra sulle differenze tra il racconto cinematografico e il poema omerico, senza arrivare a giudizi definitivi.

Sarebbe troppo semplice, oltreché semplicistico, liquidare l’ Odissea di Christopher Nolan, che ancor prima di uscire aveva diviso i giudizi, alla luce del testo omerico. Con Omero il film c’entra poco o nulla, ma non è questo il problema: il potere del mito, come ha insegnato Joseph Campbell, si manifesta anche nella sua straordinaria vitalità, nella inesauribile capacità di dare luogo a sempre nuove interpretazioni. E dunque concediamo senz’altro questa libertà al regista anglo-americano, che ha preso spunto dal poema per creare un’opera sua che parlando di un passato leggendario guarda manifestamente al presente. Accettiamo pure che Circe... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ulisse che servirebbe oggi non è quello raccontato da Nolan

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Odissea – Viaggia con Ulisse tra dèi e avventure in un classico animato!

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