Un nuovo film da 250 milioni di euro porta sul grande schermo la figura di Ulisse, interpretata da un attore noto per il suo ruolo in produzioni di grande successo. Accanto a lui, un altro attore interpreta un personaggio chiave del mito. Il film utilizza la tecnologia IMAX per offrire un’esperienza visiva più immersiva, con immagini di alta qualità e effetti speciali avanzati. La produzione si concentra sulla rappresentazione dei personaggi e sull’utilizzo delle innovazioni tecniche per coinvolgere il pubblico.

? Cosa scoprirai Chi sono gli attori che daranno vita ai personaggi del mito?. Come farà la tecnologia IMAX a trasformare l'esperienza dello spettatore?. Perché Nolan ha deciso di ridurre la durata rispetto a Oppenheimer?. Quanto influirà il cast pop sul successo commerciale del kolossal?.? In Breve Cast include Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e Robert Pattinson.. Produzione da 250 milioni di dollari interamente girata con telecamere IMAX.. Uscita nelle sale italiane prevista per il 16 luglio 2026.. Presenza di Jon Bernthal e del rapper Travis Scott nel cast.. Il 16 luglio 2026 l’Italia scoprirà il nuovo volto del mito con l’uscita nelle sale di Odissea, il kolossal diretto da Christopher Nolan che ha già esaurito i biglietti per le proiezioni IMAX 70mm in meno di un’ora.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nolan sfida il mito: Matt Damon è Ulisse nel kolossal da 250 milioni

Notizie correlate

Nolan sfida il mito: The Odyssey, il kolossal IMAX da record? Cosa sapere Christopher Nolan lancia The Odyssey con Matt Damon il 17 luglio in formato IMAX.

Anche Tom Cruise pazzo per "Kokuho": il kolossal sul kabuki (e la yakuza) da 128 milioni di dollari che sfida i tempi moderniUdine, 25 aprile 2026 – C'è anche Tom Cruise tra gli ammiratori di Kokuho – Il maestro di kabuki, il film del regista e sceneggiatore...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: VIDEO | Nolan torna con 'Odissea': Matt Damon è Ulisse nel kolossal che sfida gli dei del cinema; Odissea: il full trailer del film di Christopher Nolan riaccende il dibattito; Odissea – Christopher Nolan riscrive il mito, ecco il trailer; Odissea, il trailer con nuove immagini di Polifemo, Robert Pattinson e Charlize Theron.

Nolan torna con ‘Odissea’: Matt Damon è Ulisse nel kolossal che sfida gli dei del cinemaCast stellare, tecnologia IMAX mai vista prima e un budget da 250 milioni: il 16 luglio nelle sale italiane l'evento cinematografico dell'estate ... dire.it

Odissea: Christopher Nolan riscrive il mito nel nuovo trailer, tra giganti cannibali e battaglie epicheUniversal svela il nuovo trailer di Odissea, l'epico adattamento di Christopher Nolan con Matt Damon. Scopri il cast stellare e la data d'uscita. universalmovies.it

Con Matt Damon nei panni di Ulisse e un cast enorme, il film riporta al centro uno dei racconti più potenti di sempre. Ma l’Odissea non è solo mostri e avventure: è la storia di un uomo che cerca di tornare a casa… e non smette mai di perdersi. Dopo la guerra - facebook.com facebook

Svelate le stelle per Emily Blunt e Stanley Tucci sulla Walk of Fame. La cerimonia a Los Angeles con Meryl Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr e Dwayne Johnson. #ANSA x.com