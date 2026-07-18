Luciano Darderi piega Vallejo dopo tre ore di battaglia e vola in finale a Bastad
Dopo tre ore di gioco, Luciano Darderi ha battuto il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo in semifinale all’ATP 250 di Bastad. L’azzurro, numero 2 del seeding, si è imposto con i punteggi di 6-4, 6-7 (11-13) e 6-3 sulla terra battuta outdoor svedese. La partita è durata tre ore e ha visto Darderi prevalere sulla distanza.
Servono tre ore di gioco, ma alla fine Luciano Darderi, numero 2 del seeding, supera il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo nella prima semifinale dell’ ATP 250 di Bastad, in Svezia: sulla terra battuta outdoor l’azzurro si impone con lo score di 6-4 6-7 (11) 6-3. Per lui nella finale dei Nordea Open 2026 di tennis ci sarà il vincente del match tra il russo Andrey Rublev, numero 1 del tabellone, ed il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero 3. Nel primo set l’azzurro parte bene ed in avvio opera il break a quindici, portandosi poi sul 2-0. Nel quarto gioco Vallejo trova il controbreak a trenta e firma il 2-2, ma nel quinto game Darderi allunga di nuovo strappando di nuovo il servizio al paraguaiano ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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