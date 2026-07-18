luciano darderi piega vallejo dopo tre ore di battaglia e vola in finale a bastad

Notizia in breve

Dopo tre ore di gioco, Luciano Darderi ha battuto il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo in semifinale all’ATP 250 di Bastad. L’azzurro, numero 2 del seeding, si è imposto con i punteggi di 6-4, 6-7 (11-13) e 6-3 sulla terra battuta outdoor svedese. La partita è durata tre ore e ha visto Darderi prevalere sulla distanza.