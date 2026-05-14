Darderi infinito a Roma | piega Jodar dopo tre ore e vola in semifinale

Luciano Darderi ha vinto una partita lunga tre ore agli Internazionali BNL d’Italia, piegando Jodar e qualificandosi per la sua prima semifinale in un torneo Masters 1000. La sfida si è conclusa con il punteggio che ha determinato la sua vittoria, portandolo tra i migliori quattro del torneo. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il giovane tennista, che ha mostrato resistenza e determinazione durante l’incontro.

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La vittoria nella notte. Luciano Darderi conquista la sua prima semifinale in un Masters 1000 al termine di una battaglia epica agli Internazionali BNL d’Italia. Sul Centrale del Foro Italico, l’azzurro supera il talento spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-0 dopo oltre tre ore di gioco, diventando l’ottavo italiano dell’era Open a raggiungere la semifinale del torneo romano. Partito fortissimo, Darderi domina l’avvio grazie a un tennis aggressivo e intenso, ma Jodar cresce col passare dei game e riesce a ribaltare l’inerzia del primo set prima della reazione dell’italiano, che conquista il tie-break dopo una lunga interruzione causata dal malfunzionamento dell’Electronic Line Calling, disturbato dal fumo dei fuochi d’artificio dell’Olimpico.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Darderi infinito a Roma: piega Jodar dopo tre ore e vola in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Darderi infinito a Roma: batte Jodar in una battaglia folle e vola in semifinaleLuciano Darderi firma una delle notti più incredibili degli Internazionali d’Italia 2026. Darderi piega Jodar e conquista la semifinale a RomaFili d'erba L’azzurro vince una sfida ad alta intensità chiusa dopo oltre tre ore e affronterà ora Casper Ruud per un posto in finale Fili d'erba... Temi più discussi: Darderi, che garra! Supera Jodar dopo tre ore e centra la semifinale a Roma; ATP Roma 2026, Darderi infinito: piega Jodar alle 02:01 di notte e vola per la prima volta in semifinale; Darderi, questa è un'impresa: supera Zverev (6-0 nel terzo set), il sogno di Roma continua; Internazionali, Darderi da sogno! Batte Jodar dopo una maratona di oltre 3 ore ed è in semifinale. Nuovo articolo su sportivo24 #inevidenza #tennis : Darderi infinito: impresa nella notte di Roma, Jodar ko e semifinale storica agli Internazionali sportivo24.it/notizie/altri-… x.com Darderi infinito a Roma: piega Jodar dopo tre ore e vola in semifinaleLuciano Darderi conquista la sua prima semifinale in un Masters 1000 al termine di una battaglia epica agli Internazionali BNL d’Italia ... 361magazine.com Darderi infinito a Roma: batte Jodar in una battaglia folle e vola in semifinaleLuciano Darderi firma una delle notti più incredibili degli Internazionali d'Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico, in un march terminato alle 2.02, l'azzu ... sportface.it