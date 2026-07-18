Lucia Borsellino | Bagarella diceva che mio padre fosse ‘diabolico’… Detto da un carnefice significa che Paolo poteva contrastare anche il diavolo

Una donna ha riferito che un detenuto condannato per associazione mafiosa aveva descritto suo padre come “diabolico”. La donna ha detto che il detenuto, considerato un criminale, usava questo termine per riferirsi al padre, che era stato giudicato con condanne per associazione mafiosa. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di testimonianza, senza ulteriori dettagli sui fatti o sulle circostanze.

“Mio padre Paolo ci raccontava che Leoluca Bagarella diceva di lui che era diabolico. La scelta di questo aggettivo per qualificare nostro padre da parte di un uomo del male non è causale, se pensiamo che questo termine derivante dal tardo latino ‘diabolicus’ significa letteralmente appartenente al diavolo, o ispirato dal diavolo. Detto da un carnefice, questa qualificazione ha un significato diametralmente opposto, ovvero quello di avere un’intelligenza così fine tale da riuscire a contrastare anche il diavolo”. Parla così Lucia Borsellino, a nome della sua famiglia e mentre il fratello Manfredi è in fondo alla sala, in occasione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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