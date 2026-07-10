Massimo Benenato | Mio padre credeva che la comicità fosse un modo per curare il mondo
Il figlio dell’attore comico ha dichiarato che il padre considerava la comicità un modo per curare il mondo. Ha descritto l’uomo come un’anima allegra, nata per far ridere, e ha riferito di aver avuto alcune visioni dopo la sua morte. Ha anche sottolineato che il padre è sempre rimasto un uomo del popolo, profondamente legato a Palermo.
Il figlio dell’attore comico Franco Franchi: «Era un’anima allegra, nata per far ridere la gente. Dopo la sua morte ho avuto alcune visioni. È sempre rimasto un uomo del popolo e visceralmente legato alla sua Palermo». Attraverso quella specie di miracolo che è l’archivio delle immagini Franco Franchi, nome d’arte di Francesco Benenato, continua a farci ridere con i suoi giochi di pupille e quell’inimitabile mimica facciale. Quando ci lasciò, il 9 dicembre 1992, a soli 64 anni, l’Italia rimase orfana di uno dei suoi attori comici più rappresentativi. In coppia con Ciccio Ingrassia spopolò al cinema e nei varietà Rai. Per Massimo Benenato,... 🔗 Leggi su Laverita.info
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