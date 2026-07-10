Massimo Benenato | Mio padre credeva che la comicità fosse un modo per curare il mondo

Notizia in breve

Il figlio dell’attore comico ha dichiarato che il padre considerava la comicità un modo per curare il mondo. Ha descritto l’uomo come un’anima allegra, nata per far ridere, e ha riferito di aver avuto alcune visioni dopo la sua morte. Ha anche sottolineato che il padre è sempre rimasto un uomo del popolo, profondamente legato a Palermo.