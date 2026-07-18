Venerdì sera, Borgo Santa Caterina ha ospitato un evento che ha coinvolto migliaia di persone tra arte, storie e cultura, dopo l’appuntamento di giugno dedicato alla danza. La manifestazione, intitolata “La notte del borgo”, ha visto una partecipazione numerosa e attiva, con la presenza di pubblico lungo le strade del quartiere. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare lo spirito comunitario del Borgo d’Oro.

LA «NOTTE DEL BORGO». Dopo l’appuntamento di giugno, dedicato alla danza, venerdì sera Borgo Santa Caterina ha vissuto una serata tra arte, storie e partecipazione per valorizzare il patrimonio culturale e lo spirito comunitario del Borgo d’Oro. Il terzo appuntamento con le «Notti del Borgo» ha trasformato la strada in un percorso culturale diffuso che ha attirato migliaia di persone. Dal tardo pomeriggio la via è stata chiusa al traffico, restituendo ai cittadini spazi normalmente percorsi da auto e moto. La serata ha coinvolto anche le realtà culturali che operano nella zona, come l’Accademia Carrara, che ha messo in mostra due riproduzioni relative alle opere del museo, che sono state raccontate al pubblico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Luci in Santa Caterina: in migliaia per strada tra storie e cultura - Foto e video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

she endured humiliation for years and finally avenged her family

Notizie e thread social correlati

Accademia Carrara, Gamec e artisti in strada: in Borgo Santa Caterina una notte dedicata alla culturaVenerdì 17 luglio, nel Borgo Santa Caterina, si svolge una notte dedicata alla cultura con una passeggiata serale senza auto.

Borgo Santa Caterina si racconta: il 17 luglio una notte tra arte, storie e laboratoriVenerdì 17 luglio si terrà il terzo evento della rassegna “Notti del Borgo” in Borgo Santa Caterina, con il titolo “La Narrazione del Borgo”.

Argomenti più discussi: Luci in Santa Caterina: in migliaia per strada tra storie e cultura - Foto e video; Musica d’estate all’Eremo di Santa Caterina del Sasso: concerti al tramonto tra arte, storia e Lago Maggiore; Leggiuno, una sera all’Eremo di Santa Caterina con visita guidata e cena sul Lago Maggiore; All’Eremo di Santa Caterina una serata con visita guidata e cena.

Maestro della leggenda di Santa Caterina seguace di Roger van der Weyden 1398 1464 Deposizione x.com

Trionfo di Santa Caterina Conversionj reddit

Luci in Santa Caterina: in migliaia per strada tra storie e cultura - Foto e videoDopo l’appuntamento di giugno, dedicato alla danza, venerdì sera Borgo Santa Caterina ha vissuto una serata tra arte, storie e partecipazione per valorizzare il patrimonio culturale e lo spirito comun ... ecodibergamo.it