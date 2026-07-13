Venerdì 17 luglio, nel Borgo Santa Caterina, si svolge una notte dedicata alla cultura con una passeggiata serale senza auto. L’evento prevede racconti, esposizioni di opere d’arte, laboratori per bambini e incontri con autori. Accademia Carrara e Gamec partecipano con iniziative dedicate, mentre artisti di strada si esibiscono lungo il percorso. La manifestazione si svolge dalle 19 alle 23, animando il quartiere con attività culturali e artistiche.

L’EVENTO. Venerdì 17 luglio una passeggiata serale tra racconti, opere d’arte, laboratori per bambini e incontri con autori anima il Borgo d’Oro. Stop alle auto. Prosegue il calendario delle «Notti del Borgo» con il terzo appuntamento dedicato alla cultura, all’arte e alla partecipazione. Venerdì 17 luglio Borgo Santa Caterina ospiterà «La Narrazione del Borgo», una serata speciale pensata per valorizzare la storia, il patrimonio culturale e lo spirito comunitario del Borgo d’Oro. Dalle 19 alle 24 la via sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e si trasformerà in un percorso pedonale diffuso, aperto all’incontro e alla scoperta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Accademia Carrara, Gamec e artisti in strada: in Borgo Santa Caterina una notte dedicata alla cultura

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