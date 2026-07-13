Accademia Carrara Gamec e artisti in strada | in Borgo Santa Caterina una notte dedicata alla cultura
Venerdì 17 luglio, nel Borgo Santa Caterina, si svolge una notte dedicata alla cultura con una passeggiata serale senza auto. L’evento prevede racconti, esposizioni di opere d’arte, laboratori per bambini e incontri con autori. Accademia Carrara e Gamec partecipano con iniziative dedicate, mentre artisti di strada si esibiscono lungo il percorso. La manifestazione si svolge dalle 19 alle 23, animando il quartiere con attività culturali e artistiche.
L’EVENTO. Venerdì 17 luglio una passeggiata serale tra racconti, opere d’arte, laboratori per bambini e incontri con autori anima il Borgo d’Oro. Stop alle auto. Prosegue il calendario delle «Notti del Borgo» con il terzo appuntamento dedicato alla cultura, all’arte e alla partecipazione. Venerdì 17 luglio Borgo Santa Caterina ospiterà «La Narrazione del Borgo», una serata speciale pensata per valorizzare la storia, il patrimonio culturale e lo spirito comunitario del Borgo d’Oro. Dalle 19 alle 24 la via sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e si trasformerà in un percorso pedonale diffuso, aperto all’incontro e alla scoperta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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