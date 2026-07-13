Borgo Santa Caterina si racconta | il 17 luglio una notte tra arte storie e laboratori

Venerdì 17 luglio si terrà il terzo evento della rassegna “Notti del Borgo” in Borgo Santa Caterina, con il titolo “La Narrazione del Borgo”. La serata sarà dedicata a arte, cultura e partecipazione, trasformando il Borgo d’Oro in un percorso culturale aperto a cittadini e visitatori. Durante l’evento sono previsti laboratori e momenti di narrazione che coinvolgeranno il pubblico in diverse attività.

Bergamo. Venerdì 17 luglio Borgo Santa Caterina ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Notti del Borgo”, intitolato “La Narrazione del Borgo”, una serata dedicata ad arte, cultura e partecipazione che trasformerà il Borgo d’Oro in un percorso culturale diffuso aperto a cittadini e visitatori. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza, via Borgo Santa Caterina sarà chiusa al traffico dalle 19 alle 24, con i consueti provvedimenti di divieto di sosta e di transito predisposti dalla Polizia Locale. La strada diventerà così un’area pedonale animata da postazioni narrative, incontri e attività pensate per valorizzare la storia e l’identità del quartiere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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