Dopo il Gran Premio di Miami, sono emersi nuovi elementi nelle classifiche tecniche delle scuderie di Formula 1. La Mercedes ha ottenuto la vittoria, ma ha mostrato alcune criticità nelle prestazioni complessive. La Ferrari ha evidenziato un problema di potenza della sua unità motrice, che si aggiunge a un risultato positivo di un suo pilota. La Red Bull, invece, si conferma forte sul piano della potenza, consolidando le proprie posizioni in classifica.

Il GP di Miami era molto atteso come un vero e proprio nuovo inizio della stagione 2026 anche a causa degli ampi sviluppi portati da tre su quattro top team. Il riferimento ovvio, va a Ferrari, McLaren e Red Bull, che in Florida hanno introdotto ampie e profonde modifiche alle loro rispettive vetture. Il weekend nel formato sprint, poteva apparire come uno dei meno adatti per valutare la validità degli interventi ma, in realtà, al di la del puro risultato sportivo, la domenica sera si è delineata, tenendo in considerazione l’intero fine settimana, una nuova gerarchia tecnica. Mercedes non ha portato modifiche, unico tra i top team e...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Mercedes vince ma non convince, luci e ombre Ferrari: F1, le nuove gerarchie tecniche dopo Miami

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