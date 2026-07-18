Luchè infiamma il Rock In Roma photogallery

Luchè si è esibito ieri sera al Rock In Roma, portando sul palco i brani del suo nuovo album, Il Mio Lato Peggiore. Dopo aver partecipato a Sanremo 2026 con il brano Labirinto, il rapper ha portato in scena una performance intensa. La serata ha visto la partecipazione di numerosi fan, con il pubblico che ha risposto con calore. L'evento si è concluso senza incidenti.

Dopo aver aperto il 2026 con la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Labirinto, Luchè ha intrapreso un tour a supporto del nuovo album, Il Mio Lato Peggiore, calcando nella serata di ieri il palco del Rock In Roma. Durante i live il rapper partenopeo sta presentando il brano che ha raggiunto la dodicesima posizione alla 76esima edizione del Festival e che ha rapidamente scalato le classifiche dei suoni più utilizzati su TikTok, a riprova del fatto che l’artista è arrivato sul palco del T eatro Ariston come uno dei più ascoltati in streaming, con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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