Luché in concerto a Rock in Roma 2026
Luchè si esibirà il 17 luglio all’Ippodromo delle Capannelle durante l'edizione 2026 di Rock in Roma. L'artista, noto per essere uno dei protagonisti della scena urban italiana, è reduce dalla partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Labirinto”. La sua presenza tra gli artisti in programma è stata annunciata ufficialmente.
A Rock in Roma 2026 torna ad esibirsi Luchè. Tra i principali esponenti della scena urban italiana, reduce dalla sua partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Labirinto”, l’artista si esibirà il 17 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.Il suo è uno degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Tripzone Luchè concerto Torino Inalpi Arena
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