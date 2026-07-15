Luchè torna a Rock in Roma 2026 | il concerto all’Ippodromo delle Capannelle
Il rapper Luchè si esibirà il 17 luglio 2026 all’Ippodromo delle Capannelle durante l’edizione di Rock in Roma. Si tratta di un ritorno atteso sul palco della capitale italiana, dove la musica urban sarà presente con questa performance. La data è stata annunciata come parte del programma del festival, che si svolgerà nell’estate 2026. La sua esibizione è prevista come uno degli eventi principali della manifestazione.
Un atteso ritorno sul palco della Capitale. La grande musica urban torna protagonista nella capitale. Il 17 luglio 2026, Luchè salirà sul palco per arricchire l’edizione 2026 di Rock in Roma. Si tratta di un attesissimo ritorno per l’artista campano, che per il secondo anno consecutivo sceglie la prestigiosa rassegna musicale romana per incontrare il suo pubblico e portare in scena un repertorio ormai consolidato. Il concerto si terrà presso ATEEZ a Rock in, una cornice ormai storica per gli eventi estivi cittadini, capace di accogliere le migliaia di fan pronti a celebrare il percorso musicale del rapper. Con la sua inconfondibile cifra stilistica, Luca Imprudente, in arte Luchè, continua a dimostrare una forte trasversalità, unendo la credibilità guadagnata nel panorama di genere a un respiro sempre più internazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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LUK3, Cristina Lora MELODRAMMATICA (Testo)
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