Luchè torna a Rock in Roma 2026 | il concerto all’Ippodromo delle Capannelle

Notizia in breve

Il rapper Luchè si esibirà il 17 luglio 2026 all’Ippodromo delle Capannelle durante l’edizione di Rock in Roma. Si tratta di un ritorno atteso sul palco della capitale italiana, dove la musica urban sarà presente con questa performance. La data è stata annunciata come parte del programma del festival, che si svolgerà nell’estate 2026. La sua esibizione è prevista come uno degli eventi principali della manifestazione.