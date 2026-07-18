Luca Zingaretti e Luisa Ranieri concedono il telefono alle figlie di 15 e 11 anni | Ma abbiamo fatto un patto

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zingaretti e Ranieri hanno consegnato il telefono alle figlie di 15 e 11 anni, spiegando di aver stabilito un accordo con loro. La coppia ha deciso di limitare l’uso degli smartphone, mantenendo un rapporto aperto e controllato. Le figlie hanno ricevuto i dispositivi dopo aver firmato un patto che regola l’uso quotidiano. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza dettagli sui contenuti dell’accordo.

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Luca Zingaretti ha parlato della trappola dello smartphone e del patto che lui e Luisa Ranieri hanno fatto con le figlie Emma e Bianca per un uso sano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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