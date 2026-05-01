Luca Zingaretti e Luisa Ranieri vivono in una casa nel centro di Roma. La loro residenza si trova in una zona centrale della città, lontano dai riflettori. Entrambi sono noti attori italiani e hanno deciso di mantenere la privacy riguardo alla loro abitazione. La loro casa si trova in un quartiere storico e rappresenta il loro rifugio dalla vita pubblica.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno scelto di vivere la loro vita privata in una casa da sogno nel cuore di Roma. Luca Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri hanno scelto di vivere la loro vita privata in una casa da sogno nel cuore di Roma, in una zona residenziale non lontana dal centro storico. Per tanti anni ha trascorso i periodi dedicati alla sua carriera in Sicilia, dove ha interpretato magistralmente il ruolo del Commissario Montalbano, personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. Nella vita privata, però, ha scelto il cuore di Roma per trascorrere momenti di privacy e di quotidianità con la moglie Luisa Ranieri e le figlie Emma e Bianca.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, ecco dove vivono (lontano dai riflettori)

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