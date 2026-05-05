Luisa Ranieri e Luca Zingaretti a Pantelleria | la vacanza di coppia è all'insegna del relax

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono stati avvistati sull'isola di Pantelleria, dove hanno trascorso alcuni giorni in compagnia. La coppia ha scelto di dedicarsi al relax, lontano da impegni pubblici e imprevisti, godendosi il silenzio e le atmosfere tranquille dell’isola. Le immagini mostrano i due mentre passeggiano insieme lungo le vie dell’isola, senza apparire coinvolti in altri eventi pubblici o incontri ufficiali.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono volati a Pantelleria per una romantica vacanza di coppia. Niente caos e stress, a trionfare è stato il silenzio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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