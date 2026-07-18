Il ristorante e beach club si trova a Ramatuelle, in Provenza, sulla spiaggia di Pampelonne. La struttura è nota per il suo stile elegante e raffinato, con ambienti curati e una vista sul mare. Durante l’estate 2026, una coppia è stata vista entrare nel locale, che combina un ristorante di alta qualità con una spiaggia privata. L’area è frequentata da clienti in cerca di un’esperienza esclusiva e di lusso.

Così, in questo inizio estate 2026, Ilary Blasi e il suo Bastian sono scappati per una fuga romantica non troppo lontana, ma certamente esotica: la destinazione è Loulou à Ramatuelle, romantico e ultra chic ristorante e beach club in Provenza, affacciato sulla spiaggia di Pampelonne. Qui, a poco meno di una decina di chilometri da Saint Tropez, è nato il mito di questi luoghi di villeggiatura, diventati anni fa tra i più celebri e ammirati al mondo, grazie alle frequentazioni del jet set internazionale. Per dire, il Tahiti Beach Club è nato dal set del film del 1935 Chant des îles di Georges Manae, e il romantico ristorante Club 55 fu quello del film E Dio creò la donna con Brigitte Bardot. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Loulou à Ramatuelle: com'è e dove si trova il ristorante e beach club ultra chic dove Ilary Blasi si è rifugiata con il suo Bastian

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