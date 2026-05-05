Ilary Blasi si prepara a sposare il suo compagno, Bastian Müller, secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia. La notizia ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, mentre si attendono ulteriori conferme ufficiali. La giornalista ha recentemente parlato di questa possibile cerimonia, che si svolgerebbe in un contesto privato. Anche Francesco Totti, ex marito di Blasi, ha commentato la notizia, senza tuttavia rivelare dettagli specifici.

Il mondo del gossip italiano torna a concentrarsi su Ilary Blasi, che – secondo le ultime indiscrezioni – sarebbe pronta a pronunciare di nuovo il fatidico “sì”. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, una delle separazioni più discusse degli ultimi anni, la conduttrice avrebbe ritrovato serenità accanto a Bastian Müller. E ora si parla apertamente di nozze imminenti. Le voci diventano sempre più insistenti: Ilary Blasi starebbe organizzando un matrimonio esclusivo e lontano dai riflettori con Bastian Müller. A differenza delle nozze da favola celebrate anni fa con Totti – evento mediatico seguito da milioni di spettatori – questa volta la scelta sarebbe diametralmente opposta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ilary Blasi si sposa con Bastian Müller: la reazione di Francesco Totti

Sorpresa! Ilary Blasi sposa pubblicamente Bastian Muller, Totti con il cuore spezzato e in lacrime

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