Ilary Blasi la fuga romantica in Grecia con Bastian sull' isola esclusiva anticipa la luna di miele | ecco dove è volata la coppia

Dopo aver firmato il divorzio, Ilary Blasi si trova in Grecia con il fidanzato Bastian Muller, su un’isola esclusiva. La coppia ha deciso di trascorrere alcuni giorni insieme prima della ratifica ufficiale del divorzio, prevista tra poche settimane. La vacanza anticipa la luna di miele, che avverrà dopo il completamento delle procedure legali. La coppia si trova in una località privata, lontana dai riflettori.

A pochi giorni dalla firma del divorzio da Francesco Totti, e in attesa della ratifica prevista tra qualche settimana che le permetterà finalmente di risposarsi, Ilary Blasi si sta già godendo un anticipo di luna di miele con il fidanzato Bastian Muller.La conduttrice ha da poco chiuso il suo. 🔗 Leggi su Today.it

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