Lotta contro il rischio idraulico Il piano del Consorzio di bonifica

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, sono previsti oltre 600mila euro di lavori di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua del territorio comunale. La somma complessiva del piano, che supera i 677mila euro, comprende interventi distribuiti capillarmente su tutto il reticolo idraulico. La proposta è stata presentata alla giunta comunale dal Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, per intervenire sul rischio idraulico locale.

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Oltre 600mila euro di manutenzioni ordinarie sui corsi d’acqua del Comune di Massa nel 2026: è la programmazione che il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord ha presentato alla giunta del sindaco Francesco Persiani, illustrando un Piano che supera i 677mila euro e distribuisce interventi capillari su tutto il reticolo idraulico comunale. Per il Consorzio erano presenti il presidente Dino Sodini, il direttore generale Norberto Petriccioli e il dirigente di area Maurizio Rocchi. "La manutenzione ordinaria è fatta di continuità e presenza sul territorio – ha dichiarato il presidente Sodini –. Il Piano 2026 conferma un lavoro diffuso, costruito su dati e priorità tecniche, con interventi ripetuti nei tratti più esposti e una collaborazione costante con il Comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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