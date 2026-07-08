È in corso la campagna di manutenzione del reticolo idraulico nell’Alto Valdarno, iniziata dopo la fine del periodo di protezione dell’avifauna nidificante. La fase più intensa delle operazioni è appena iniziata e durerà fino al 2026.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Con la conclusione del periodo caratterizzato dalle maggiori limitazioni previste per la tutela d ell’avifauna nidificante, entra nella fase operativa più intensa la campagna annuale di manutenzione del reticolo idraulico del comprensorio dell’Alto Valdarno. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno porta avanti durante tutto l’anno la sorveglianza e il controllo del territorio, la manutenzione e la gestione dei corsi d’acqua di competenza, programmando gli interventi in modo da coniugare sicurezza idraulica, esigenze operative e rispetto degli equilibri ambientali. Per il 2026 sono stati programmati interventi per oltre 13,3 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria del reticolo idrografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consorzio, in corso la campagna di manutenzione del reticolo idraulico 2026

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