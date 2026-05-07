Operazione fossi e canali Scatta la manutenzione ordinaria del Consorzio contro il rischio idraulico

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei prossimi giorni partiranno numerosi interventi di manutenzione ordinaria nei canali e fossi del comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord. Gli interventi coinvolgeranno le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Pistoia, con decine di cantieri che si svilupperanno su tutto il territorio. L’obiettivo di queste operazioni è mantenere efficiente il sistema di bonifica e ridurre il rischio idraulico nella zona.

Partiranno nei prossimi giorni decine di cantieri su tutto il comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Pistoia. Lavori che rientrano nei Piani di manutenzione ordinaria 2026 il cui importo totale, fino all’autunno, sfiora i 12 milioni di euro di investimenti. Si tratta di una fase importante e delicata per garantire la manutenzione dei corsi d’acqua, la riduzione del rischio idraulico e la tutela dell’ambiente. In questa prima fase saranno introdotte tutte le azioni positive previste dalla ’manutenzione gentile’: l’approccio privilegia tecniche leggere, selettive e rispettose degli ecosistemi fluviali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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