Operazione fossi e canali Scatta la manutenzione ordinaria del Consorzio contro il rischio idraulico

Nei prossimi giorni partiranno numerosi interventi di manutenzione ordinaria nei canali e fossi del comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord. Gli interventi coinvolgeranno le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Pistoia, con decine di cantieri che si svilupperanno su tutto il territorio. L’obiettivo di queste operazioni è mantenere efficiente il sistema di bonifica e ridurre il rischio idraulico nella zona.

Partiranno nei prossimi giorni decine di cantieri su tutto il comprensorio del Consorzio di bonifica Toscana Nord sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Pistoia. Lavori che rientrano nei Piani di manutenzione ordinaria 2026 il cui importo totale, fino all’autunno, sfiora i 12 milioni di euro di investimenti. Si tratta di una fase importante e delicata per garantire la manutenzione dei corsi d’acqua, la riduzione del rischio idraulico e la tutela dell’ambiente. In questa prima fase saranno introdotte tutte le azioni positive previste dalla ’manutenzione gentile’: l’approccio privilegia tecniche leggere, selettive e rispettose degli ecosistemi fluviali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Operazione fossi e canali. Scatta la manutenzione ordinaria del Consorzio contro il rischio idraulico Notizie correlate Castelluccio in sicurezza. Le tappe dell’intervento contro il rischio idraulicoUna maxi-operazione da oltre mezzo milione di euro, che dovrà servire a riqualificare e a regimare sotto il profilo idraulico una zona messa a dura... Cassia, allarme dopo il vertice sulla sicurezza: "Anas non ha i soldi per la manutenzione ordinaria"Un confronto che lascia l'amaro in bocca e molta incertezza sul futuro della Cassia. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Operazione fossi e canali. Scatta la manutenzione ordinaria del Consorzio contro il rischio idraulico; Rifiuti smaltiti illecitamente nei canali esterni: nei guai un'azienda a Capaccio, il sequestro; Capaccio: azienda smaltisce reflui inquinanti nei canali, scatta il sequestro. Imprenditore denunciato. Radio1 Rai. . Venerdì 8 maggio scatta in terra di Bulgaria il Giro d'Italia 2026, edizione 109, conRadio1 e Radio1 Sport che dedicheranno un palinsesto speciale con tante novità. L'intervista dell'inviato #GR1 @shalafi81 al campione della Lidl-Trek Jonathan - facebook.com facebook La Yamaha R7 Cup riaccende i motori: al Mugello scatta la stagione 2026: x.com