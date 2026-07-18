A Benevento sono stati recuperati 5.330,93 euro attraverso la collaborazione con l’Agenzia delle entrate, rendendolo il Comune più efficace in Campania in questa attività. Napoli ha incassato meno di 1.000 euro, precisamente 834,14 euro. Altri comuni della regione hanno contribuito con importi inferiori, senza raggiungere cifre significative. La somma totale recuperata varia tra i diversi enti comunali, a seconda delle attività di contrasto all’evasione fiscale condotte.

Tempo di lettura: 3 minuti Benevento il Comune campano più virtuoso, con 5.330,93 euro recuperati. Napoli, il secondo, appena 834,14 euro. Sono le amministrazioni comunali che hanno collaborato con l’Agenzia delle entrate, nella lotta all’evasioneelusione fiscale. Per legge, le segnalazioni al Fisco fruttano agli enti locali un importo economico del 50% di quanto accertato. Uno studio della Uil, su dati del Viminale, ricostruisce le somme spettanti per quanto riscosso nel 2024, ed erogato nel 2025. E il recupero si traduce in somme minime, forse insufficienti perfino a riparare una buca stradale. Il fenomeno è nazionale. L’importo complessivo recuperato è pari a 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Lotta all’evasione: a Benevento primato in Campania, Napoli incassa meno di 1000 euro

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