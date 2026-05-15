Mette in vendita materiale idraulico sul web incassa 1000 euro e poi sparisce | denunciato

Un uomo di Monteforte Irpino ha pubblicato un annuncio online offrendo materiale idraulico a prezzi convenienti. Dopo aver ricevuto le richieste, ha convinto un acquirente a inviare un bonifico di oltre mille euro, promettendo di consegnare la merce. Tuttavia, una volta ricevuto il pagamento, l’individuo è scomparso, senza mai spedire i materiali. La polizia ha avviato le indagini e ha denunciato il venditore per truffa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui