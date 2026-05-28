Auto in Campania sempre più vecchie e premi RC in aumento | primato ad Avellino e Benevento

In Campania, l’età media delle auto in circolazione è di 12 anni e 8 mesi, secondo uno studio di Facile. La regione registra un aumento dei premi RC auto, con i tassi più alti nelle province di Avellino e Benevento. La situazione si traduce in veicoli più vecchi e costi assicurativi più elevati rispetto ad altre aree. Nessuna modifica significativa nel numero di veicoli o nelle tariffe assicurative, ma l’età media rimane stabile e elevata.

12 anni e 8 mesi; questa l’età media delle auto in circolazione in Campania. Il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 1 milione di preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno.Garanzie aggiuntive: sempre più automobilisti scelgono l’assistenza stradaleA conferma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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