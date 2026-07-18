Lorella Boccia sbaglia rete a UnoMattina Weekly | dà la linea al Tg5 invece che al Tg1

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una puntata di UnoMattina Weekly, la conduttrice ha erroneamente dato la linea al Tg5 invece che al Tg1. Si è subito corretta, ma il momento è stato ripreso e condiviso sui social network, generando commenti e discussioni online.

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Gaffe di Lorella Boccia a UnoMattina Weekly: la conduttrice dà la linea al Tg5 anziché al Tg1. Si corregge in un lampo, ma il video del momento gira sui social e accende i commenti sulla rete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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