Lorella Boccia sbaglia rete a UnoMattina Weekly | dà la linea al Tg5 invece che al Tg1
Durante una puntata di UnoMattina Weekly, la conduttrice ha erroneamente dato la linea al Tg5 invece che al Tg1. Si è subito corretta, ma il momento è stato ripreso e condiviso sui social network, generando commenti e discussioni online.
Gaffe di Lorella Boccia a UnoMattina Weekly: la conduttrice dà la linea al Tg5 anziché al Tg1. Si corregge in un lampo, ma il video del momento gira sui social e accende i commenti sulla rete. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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“Adesso però diamo la linea al Tg5”: Lorella Boccia sbaglia rete e su Rai1 lancia il telegiornale sbagliatoDurante una trasmissione su Rai1, una conduttrice ha annunciato di passare al Tg5, nonostante fosse in onda il telegiornale del Tg1.
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