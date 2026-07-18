Durante una trasmissione su Rai1, una conduttrice ha annunciato di passare al Tg5, nonostante fosse in onda il telegiornale del Tg1. La frase è stata pronunciata prima di un collegamento con il notiziario di rete, generando confusione tra gli spettatori. La battuta è stata registrata e diffusa sui social, attirando l’attenzione per l’errore di comunicazione. Non sono stati segnalati interventi correttivi immediati durante la trasmissione.

“Non vedo l’ora di sentirla, tanto voi rimanete qui, quindi la sentiamo. Adesso però diamo la linea al Tg5 “. Parrebbe un normale annuncio televisivo, non fosse che è stato pronunciato su Rai1, dove, va da sé, va in onda il Tg1. La gaffe è di Lorella Boccia, che stava congedando momentaneamente i cantautori Pierdavide Carone e Martina Attili, ospiti di UnoMattina Weekly. Nel giro di pochi minuti il video è diventato virale sui social. Boccia conduce il programma del weekend di Rai1 insieme a Fabio Gallo e Giulia Bonaudi. A cosa scusa? https:t.coQ97Gw8d7D6 — LALLERO (@seelallero) July 18, 2026 Nata a Torre Annunziata nel 1991, Lorella Boccia è ballerina e conduttrice televisiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Adesso però diamo la linea al Tg5”: Lorella Boccia sbaglia rete e su Rai1 lancia il telegiornale sbagliato

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